Cezary Pazura przekonuje: Szczepienie to nie tylko Twoja sprawa!

"Zrobię to dla siostry", "A ja dla brata". "Zrobię to dla niego", "Dla żony, dla dzieci i dla wnuków", "Dla nas"… - mówią bohaterowie spotu promującego szczepienie na koronawirusa.

"Co ja tutaj robię? Mówię, że szczepienie to nie tylko twoja sprawa. To sprawa życia i zdrowia innych. Dla siebie, dla nich" - mówi Cezary Pazura, ambasador kampanii #SzczepimySię.