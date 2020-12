Cezary Pazura zachęca do szczepień przeciwko COVID-19. Aktor został ambasadorem kampanii

Artysta będzie zachęcał Polaków do tego, aby szczepili się przeciwko COVID-19 . Pazura w spotach radiowych ma także wskazać, gdzie szukać wiarygodnych informacji dotyczących szczepień przeciwko koronawirusowi.

Kampania, w której udział wziął Cezary Pazura to niejedyna akcja zorganizowana przez rząd, aby zachęcić Polaków do szczepień. Od 29 grudnia w wielu stacjach radiowych usłyszeć można także spoty czytane przez lektorów. Były one inspirowane kampanią telewizyjną, w której udział wzięli Stanisław i Mateusz Banasiukowie.