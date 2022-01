To było do przewidzenia. Do Zakopanego i okolic przyjechały tłumy turystóW. Puchar świata w skokach narciarskich, a także rozpoczynające się ferie sprawiły, że Krupówki opanowali Polacy z różnych zakątków Polski. Niestety o pandemii niektórzy zapomnieli i nie przestrzegają reżimu sanitarnego. Restauracje pękają w szwach. Niemal nikt nie pyta tu o certyfikaty covidowe. Jak to wygląda w praktyce? O tym w materiale wideo.