Ceny warzyw szaleją. Nawet trzykrotny wzrost

Jak przekazano w raporcie "Indeks cen w sklepach detalicznych" autorstwa UCE Research i Uniwersytetu WSB Merito, we wrześniu br. ceny w sklepach detalicznych wzrosły średnio o 4,9 proc. rok do roku. "Dla porównania (wyniki wyliczone wg tej samej metodologii), w sierpniu codzienne zakupy podrożały rdr. o 4,3 proc., a w lipcu – o 3,9 proc. rdr. Do tego wyraźnie widać, że dynamika podwyżek rośnie stale już od kilku miesięcy" - zaznaczono w informacji.