Ceny w Zakopanem. Sprawdziliśmy, co na to turyści

Mimo wzrostu cen w Zakopanem na początku długiego weekendu widać wręcz tłumy turystów. Wielu z nas postanowiło spędzić majówkę właśnie w górskim kurorcie, choć za urlop - jak za wszystko - trzeba zapłacić w tym roku z pewnością więcej. Inflacja niepokoi górali i wypoczywających u nich Polaków, ale w Zakopanem spotkaliśmy tych, którzy na regeneracji sił postanowili nie oszczędzać. - Jest dużo drożej niż wcześniej. Bardzo drogo - przyznawała większość naszych rozmówców z Krupówek. - Pracuje się, to kiedyś trzeba wydać - zastrzegali jednak zaraz turyści. - Ci co mają trochę mniej dutków, to siedzą nieco dalej w bocznych knajpach - zauważył z kolei mieszkaniec Zakopanego. Więcej w materiale Jakuba Bujnika.