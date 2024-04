Ceny paliw w górę. Po weekendzie zapłacimy więcej

Co przyczyniło się do takiej sytuacji? Głównie ukraińskie ataki na rosyjskie rafinerie. Według szacunków agencji Reutera tylko w marcu doprowadziły do wyłączenia nawet 14 proc. mocy przerobowych w Rosji, co z kolei wpływa na podaż na globalnym rynku paliw. Kolejna kwestia to obawy przed eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie, a także fakt, że OPEC+ podjął w tym tygodniu decyzję o utrzymaniu przyjętych limitów i dobrowolnych ograniczeń wydobycia.