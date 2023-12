Ceny paliw spadają. Kierowcy dostaną prezent pod choinkę?

- To jest odpowiedź na spadek cen ropy i wszystko wskazuje na to, że te niższe ceny powinny się utrzymać. Cena ropy spadła do ok. 74-75 dolarów, kurs dolara pozostaje stabilny, w okolicach 4 zł, więc spadek cen jest uzasadniony rynkowo - tłumaczy w rozmowie z Wirtualną Polską. - I może się okazać, że to jeszcze nie są ostatnie obniżki - dodała.