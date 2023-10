Co dalej z paliwem w Polsce? Prognoza ekspertki do dnia wyborów

Zdaniem Urszuli Cieślak z biura maklerskiego Reflex, przez te niecałe dwa tygodnie, które zostały do momentu, kiedy ruszymy do urn, możemy się spodziewać stabilizacji cen "w kierunku delikatnego wzrostu". - Ale generalnie poziomy 6 zł plus minus 5 groszy na litrze, na niektórych stacjach oczywiście wyższe ceny, tak jak ma to też miejsce teraz, prawdopodobnie będą się utrzymywały - stwierdzi analityczka w rozmowie z Wirtualną Polską.