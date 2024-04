Ceny nowalijek. Polacy łapią się za głowę

Smakiem pomidorów, sałaty, szczypiorku czy truskawek możemy obecnie cieszyć się przez cały rok. Docierają do nas z odległych zakątków świata bez względu na panującą u nas porę roku. Mimo to - co roku - czekamy z niecierpliwością na nowalijki, młode warzywa uprawiane w naszym kraju. Co o ich cenach sądzą Polacy?