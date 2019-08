Centralna Rada Żydów ostrzega przed AfD. "Nie wchodźcie z nimi w koalicje"

Przewodniczący Centralnej Rady Żydów w Niemczech dostrzega radykalizację w szeregach Alternatywy dla Niemiec (AfD). Mając na uwadze nadchodzące wybory do landtagów, przestrzegł przed zawiązywaniem koalicji z tą partią.

"Mam wrażenie, że część AfD staje się coraz bardziej populistyczna. Wystarczy prześledzić debaty wewnątrz tej partii, by poczuć niepokój: nie idą w kierunku umiarkowania, lecz raczej stają się coraz gorsze", powiedział Josef Schuster w rozmowie z "Welt am Sonntag".

Nie spoglądać na prawo

Nawiązując do zaplanowanych na 1. września wyborów do landtagów (parlamentów krajów związkowych) w Saksonii oraz Brandenburgii, Josef Schuster dodał: „Usilnie przestrzegam wszystkie partie przed wchodzeniem z AfD w koalicję”.

"Dla mnie oznaczałoby to zwiastun tego, że któraś z partii demokratycznych prędzej czy później weszłaby w sojusz z AfD”, zaznaczył w rozmowie z "Welt am Sonntag".

Żyć zgodnie z wartościami kraju

W stosunku do aktów antysemityzmu wiązanych z islamizmem nie chodzi jedynie o zwalczanie niechęci do Żydów, tłumaczył Przewodniczący Centralnej Rady Żydów w Niemczech. "Tu chodzi o to, by wszyscy ludzie, którzy przyjeżdżają do Niemiec, żyli według naszych wartości, uznawali równość kobiet i mężczyn, zwracali się przeciwko każdej formie antysemityzmu i rasizmu, szanowali państwo prawa i akceptowali zróżnicowanie orientacji seksualnych. Propagowanie takiego systemu wartości jest podstawą wszystkich działań zmierzających do integracji", podkreślił Josef Schuster.