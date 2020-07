Cena złota coraz wyższa. Dziś padł rekord. Tak drogo jeszcze nie było

Rekordowa cena złota

Dlaczego cena złota jest taka wysoka?

Najprawdopodobniej jest to wynik konfliktu handlowego na linii USA - Chiny, w wyniku którego dolar spada. Tym samym cena złota poszła mocno w górę.

Ale to nie wszystko. Wpływ na cenę złota mają też inne czynniki. "Za dalszymi wzrostami metalu z pewnością stoi luźna polityka monetarna Rezerwy Federalnej oraz pomoc fiskalna rządu. To wszystko spowodowało, że deficyt budżetowy USA w tym roku może być dwukrotnie wyższy niż podczas kryzysu w latach 2008-2009" - zauważył Łukasz Zembik, ekspert rynku OTC w TMS Brokers, którego cytuje TVN24.

Wzrasta też cena srebra

Co ciekawe, również cena srebra jest coraz wyższa. Podniosła się teraz do 23,86 dolara za uncję. Jak się okazuje, jest to najwyższy wynik od września 2013 roku.