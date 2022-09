Cele Kowalskiego. Tym zajmie się nowy wicemnister rolnictwa.

Janusz Kowalski, nowy wiceminister rolnictwa, zapewnia, że o sprawy ważne dla wsi - wbrew opiniom - walczy od dawna. W programie "Tłit" Wirtualnej Polski mówił też o konkretnych celach, jakie przed sobą stawia, zaczynając pracę w resorcie. - Kwestia walki o ziemię dla polskich rolników jest dla mnie od wielu lat priorytetem numer jeden. Dążę do tego, żeby polska ziemia, która jest za grosze dzierżawiona przez koncerny zagraniczne, nieraz za 200, 300 złotych, trafiła w końcu ponownie do Skarbu Państwa oraz do rolników indywidualnych. [...] Najważniejszy cel na najbliższe miesiące to energia - podkreślał Kowalski.

Rozwiń