CBŚP rozbiło gang działający we Wrocławiu. Nagranie z zatrzymania

Centralne Biuro Śledcze Policji z Wrocławia rozbiło gang, który działał z ogromną bezwzględnością i brutalnością, zatrzymując trzech podejrzanych mężczyzn. Informację o zatrzymaniu przekazało biuro prasowe policji, w czwartek (10 lutego). Członkowie gangu chcieli zmusić świadka do zmiany zeznań w prowadzonej przeciwko nim sprawie. Brutalnie pobili osobę składającą zeznania. Wskutek pobicia ofiara doznała złamania żuchwy. Swoją ofiarę pozostawili skutą w mieszkaniu. Podejrzani mężczyźni byli w przeszłości wielokrotnie karani za rozboje, wymuszenia, pobicia oraz przestępstwa narkotykowe. Poszkodowany nie chciał pojawiać się w sądzie, gdyż bandyci grozili jego najbliższym. W akcję zatrzymania przestępców zaangażowani byli funkcjonariusze CBŚP z zespołów specjalnych z Wrocławia, Katowic i Poznania. W miejscach należących do zatrzymanych policja odnalazła m.in. noże taktyczne, ostrza, broń gazową, pałki teleskopowe, kajdanki, sznury, a także narkotyki. Zabezpieczono również kilkadziesiąt telefonów komórkowych. Śledczy nie ustalili, w jaki sposób odnalezione przedmioty były wykorzystywane przed podejrzanych. – W dolnośląskim wydziale zamiejscowym Prokuratury Krajowej podejrzanym przedstawiono zarzuty dotyczące m.in. rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia, pozbawienie człowieka wolności ze szczególnym jego udręczeniem, kierowanie gróźb w celu zmuszenia do określonego zachowania, utrudnianie postępowania karnego czy posiadania narkotyków – podała w komunikacie policja. Wobec oskarżonych zastosowało trzymiesięczny areszt.