CBA sprawdza oświadczenia majątkowe wiceministra finansów. Znamy kulisy

Jak ustaliła Wirtualna Polska, Centralne Biuro Antykorupcyjne prowadzi kontrolę oświadczeń majątkowych wiceministra finansów i szefa Krajowej Administracji Skarbowej Mariana Banasia. Funkcjonariusze sprawdzają m.in. transakcję sprzedaży kamienicy, a także działki należące do urzędnika.

Sprawa jest o tyle ciekawa, że Banaś ujawnił do tej pory jedynie oświadczenia majątkowe za 2015 i 2016 rok. Na stronach resortu finansów nie ma dokumentu o stanie jego majątku za 2017 rok. A ostatnia modyfikacja urzędników odpowiedzialnych za zamieszczanie oświadczeń majątkowych kierownictwa resortu pochodzi z 21 listopada. Czyli z tego samego dnia, kiedy CBA wszczęło analizę majątku urzędnika.

Z ustaleń WP wynika, że funkcjonariusze sprawdzają m.in. transakcję sprzedaży kamienicy, którą Banaś wynajmował pod usługi hotelowe. To nieruchomość o powierzchni 400 m2, położona w Krakowie. Wiceminister w poprzednich latach deklarował dochód z tego tytułu w wysokości ok. 40 tys. zł rocznie. Według oświadczenia majątkowego za 2016 rok, urzędnik deklarował, że kamienicę sprzeda (zawarł umowę przedwstępną). Jednak czy tak faktycznie się stało i ile zarobił na sprzedaży – tego nie wiadomo, bowiem nie ujawnił oświadczenia majątkowego za 2017 rok.

Dodatkowo sprawdzane są działki należące do wiceministra. W 2015 roku posiadał dwie o powierzchni 370 i 380 metrów kwadratowych. By pod koniec 2016 roku w oświadczeniu była już tylko jedna działka – o powierzchni 3600 m.kw.

Marian Banaś w resorcie finansów pełni kilka funkcji. Jest Sekretarzem Stanu, Szefem Krajowej Administracji Skarbowej, Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej. Jak wykazał w oświadczeniu majątkowym za 2016 rok, zgromadził pokaźną sumę oszczędności - 550 tys. zł.

Przypomnijmy, że jeszcze przed funkcjonariuszami CBA, oświadczenia majątkowe Banasia kontrolowali jego podwładni, pracownicy skarbówki. Zarzucili mu niechlujstwo i luki w dokumentach. Jak argumentowali - prześwietlali oświadczenia swojego szefa, by zmusić go do rozmów na temat podwyżek. Nieoficjalnie kontrolę CBA wszczęto po ich działaniach.