CBA oferowało dostęp do informacji niejawnych? Jest zawiadomienie do prokuratury

Rzecznik CBA Temistokles Brodowski w rozmowie z dziennikarzem miał oferować dostęp do informacji niejawnych, a dotyczących byłego oficera Biura Wojciecha Janika. Tego samego, który badał aferę podkarpacką. Prawnik funkcjonariusza złożył już zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie.

Co mówił na nagraniu rzecznik CBA? - Róbmy razem. Grzesiu, jeżeli CBA dało d...y, to nie za mnie. Po prostu. Ale jeżeli tak jak w przypadku Janika – pokazuje ci pewne rzeczy. Inaczej. Wszystko to, co ci powiedziałem jestem w stanie określić się kwitami. Ja ci je mogę pokazać. Nie dam ci ich do publikacji. Ale mogę ci je pokazać. (…) Umówmy się na kiedy. Przyszły tydzień będzie dobry? Tak? (…). Co chcesz zobaczyć? (…) Pokażę protokoły (…) – mówił Brodowski.