CBA do likwidacji? Senator PiS: nie wyklucza, że Polacy wyjdą na ulicę

- Ale to nie będzie wejście do pokoju i wyłączenie światła. To nie będzie operacja, którą opozycja chce zrobić w TVP. Na zasadzie: dzisiaj wpuszczamy swoich, a tego samego dnia pracowników TVP wycofujemy z anteny. CBA to służba antykorupcyjna. Tam trzeba wejść i wpuścić fachowców. I trzeba zrobić przegląd wszystkich spraw, prowadzonych w ostatnich latach - mówi Wirtualnej Polsce były agent, znający kulisy dzisiejszych rozmów o likwidacji CBA.