CBA do likwidacji. Rząd przyjął projekt

Projekt ustawy o koordynacji działań antykorupcyjnych i likwidacji CBA przygotowało MSWiA. Przed posiedzeniem rządu Donald Tusk krytykował formację, przekonując, że jego poprzednicy u władzy używali jej do walki z przeciwnikami politycznymi.

- Wszyscy w Polsce mieli coraz bardziej przygnębiające wrażenie, że instytucja powołana do walki z korupcją tak naprawdę kryła władzę i raczej zajmowała się opozycją - powiedział Tusk.

- To, co działo się przez ostatnie lata z tą służbą było de facto drwiną z misji, do jakiej była powołana - dodał. - Pracowaliśmy długo nad zmianami, które zlikwidują zło, które rozpleniło się w tej instytucji - przekonywał.