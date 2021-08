Koziński: Campus Trzaskowski, czyli historia o tym, jak na własne życzenie traci się status największej nadziei [OPINIA]

To podziałało na wyobraźnię elektoratu opozycyjnego wobec PiS. Natychmiast uznano, że to on jest delfinem, wręcz skazanym na przejęciu tronu. Po wyborach prezydenckich nikt właściwie nie pytał, czy on odsunie PiS od władzy - dyskutowano jedynie o tym, kiedy do tego dojdzie. O ile przed wyborami z ubiegłego roku po stronie opozycji był chaos, brakowało wyraźnego lidera, to po nich dyskusje właściwie znikły. Lider był jeden, namaszczony 10 milionami głosów zdobytymi w drugiej turze. Świat opozycji wydawał się wtedy bezalternatywny.