"Campus Polska Przyszłości". Trzaskowski: to jest spotkanie, jakiego nie było

Te rozmowy, jak tłumaczył Trzaskowski, sprawiły, że Ruch Wspólna Polska, postanowił zorganizować w Olsztynie "Campus Polska Przyszłości". - To jest spotkanie, którego do tej pory nie było - mówił Trzaskowski.

"Campus Polska Przyszłości". Można się już zgłaszać

Rafał Trzaskowski prezentuje nowy projekt. Potwierdziły się doniesienia WP

O tym, czym ma być to wydarzenie, Wirtualna Polska informowała we wtorek .

- Dla ruchu Wspólna Polska - ale i dla całej Platformy Obywatelskiej - to może być szansa na trwałe przyciągnięcie do siebie znacznej części młodych ludzi. Dziś albo nie angażują się oni w politykę, albo nie mają na kogo głosować, albo wybierają skrajności. Część skłania się ku Hołowni. A my chcemy pokazać, że to u nas jest najlepsza oferta dla nich. Bo młodzi to przyszłość - powiedziała WP osoba znająca kulisy organizacji wydarzenia.