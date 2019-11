Całonocna akcja TOPR. Turyści byli w górach od wtorku

Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe sprowadziło bezpiecznie z Tatr Wysokich troje turystów. "Młodzi ludzie posiadali zimowy sprzęt, ale nie posiadali umiejętności używania go" - informują ratownicy.

Informacje ws. zamknięcia pieszych szlaków:

- Szlak w Dolinie Roztoki, od Wodogrzmotów Mickiewicza do Doliny Pięciu Stawów Polskich, jest zamknięty do odwołania z powodu remontu.

- Szlak turystyczny między Świnicą a Zawratem jest zamknięty do odwołania z powodu obrywu skalnego oraz zniszczenia dużego fragmentu szlaku.

- Od 1 marca do 30 listopada wszystkie szlaki na terenie TPN są zamknięte od zmierzchu do świtu.