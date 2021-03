Całkowity lockdown w Polsce? Agnieszka Dziemianowicz-Bąk komentuje

- Jeśli przekroczymy 30 tysięcy (zakażeń dziennie - przyp. red.), to pora zacząć się bać - powiedział doradca premiera ds. COVID-19 prof. Andrzej Horban. - Zaczynamy na ten temat poważnie rozmawiać - stwierdził pytany o to, czy scenariusz całkowitego lockdownu jest obecnie rozważany przez rząd. Wypowiedź Horbana komentowała w programie "Tłit" Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Lewicy. - Ja słyszę w tym brak pewnej odwagi. Bo jest jasne, że przekroczymy prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu taką liczbę zakażeń, a to oznacza, że ten twardy lockdown wprowadzony zostanie. I znowu pojawia się pytanie, jak rząd przygotował się do tego lockdownu. Z jednej strony jak przygotował się do egzekwowania obostrzeń, które zamierza wprowadzić, jak to się ma chociażby do tego, że właśnie odrzucił propozycję Lewicy wprowadzającą nakaz noszenia maseczek w transporcie publicznym, jak przygotował się do zabezpieczenia przedsiębiorców i pracowników przed kolejną falą kryzysu ekonomicznego, gdzie są kolejne tarcze. Na te pytania pozostajemy bez odpowiedzi i mam wrażenie, że mimo tego, że jesteśmy już w trzeciej fali, to rząd cały czas jest kilka kroków, a tak naprawdę już całą długość boiska za wirusem - mówiła posłanka.

Rozwiń