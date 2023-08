Cała sala w śmiech. To powiedziała Emilia przy Tusku

Emilia z Krakowa gwiazdą Campusu. Tusk i Trzaskowski zareagowali

- Dzień dobry, Emilia z Krakowa. Panie premierze, moje pytanie kieruję do pana. Pytanie to tak naprawdę będzie dotyczyło dawania szansy młodzieży i takiej motywacji do dalszego działania - rozpoczęła dziewczyna.