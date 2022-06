Cała Rosja niedługo będzie Czeczenią. Nowe polowanie na ludzi LGBT+

— Wcześniej nie mieliśmy dużo miejsca na dyskusję. Teraz zostaniemy pozbawieni jakiejkolwiek możliwości zabrania głosu. Czy będę mógł w ogóle pójść do kawiarni, nie tylko z moim chłopakiem, a właściwie z kimkolwiek tej samej płci? Bo jak będziemy siedzieć i prowadzić miłą rozmowę — kto wie, komu i co się wyda? Zwłaszcza gdy będzie nagonka propagandy państwowej. Z własnego doświadczenia wiem, że policja nie od razu karze, najpierw stosuje naciski psychologiczne — będzie ich więcej i stanie się to nie do zniesienia. Takie spawy w większości nie będą docierać do mediów. Ludzie w całym kraju zaczną szukać gejów, będzie histeria — konkluduje.