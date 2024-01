Cała Polska pod śniegiem. Mamy najnowszą prognozę pogody

Pogoda. Zawieje i zamiecie śnieżne

Prognozowany jest przyrost pokrywy śnieżnej do około 5 cm na północnym zachodzie kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od -6 st. C na północnym wschodzie, około -1 st. C w centrum, na Lubelszczyźnie i na Pomorzu do 6 st. C na południu. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany i porywisty, zachodni, od zachodu kraju skręcający na południowo-wschodni i wschodni. W szczytowych partiach gór porywy wiatru do 70 km/h powodować będą zawieje i zamiecie śnieżne.