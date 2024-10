Były szef spółki Orlenu miał kontakt z ludźmi wspierającymi terroryzm

Według dokumentów, do których dotarli dziennikarze, Samer A. miał wielokrotnie kontaktować się z 41-letnik Turkiem Kasimem Oztasem. To dyrektor zarejestrowanej na Gibraltarze spółki ABS Group, którą amerykański Departament Sprawiedliwości zakwalifikował do grona firm służących do finansowania Korpusu Strażników Rewolucji Irańskiej, od 2019 roku uważanej przez USA za organizację terrorystyczną.