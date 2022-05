Były szef Pentagonu zdradza tajemnice Donalda Trumpa. Miał szalony pomysł

250 tys. żołnierzy miało powstrzymać "karawanę migrantów"

W wywiadzie dla programu telewizji CBS Esper zdradził też, że zablokował pomysły doradcy Trumpa, Stephena Millera, by wysłać 250 tys. żołnierzy na granicę z Meksykiem, by powstrzymać "karawanę" migrantów zmierzających do USA. Były szef Pentagonu powiedział, że mimo jego obiekcji, w Pentagonie powstał plan takiej operacji, którą nazwał absurdalną.