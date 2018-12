USA: Donald Trump stawia mur na granicy z Meksykiem. Imigranci już nie przejdą

USA: Donald Trump chce postawić mur na granicy z Meksykiem, żeby chronić kraj przed imigrantami. Jeżeli kongres nie przyzna środków na jego budowę, mur wybuduje wojsko.

USA - Donald Trump stawia mur na granicy z Meksykiem

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump poinformował we wtorek na swoim Twitterze, że pragnie, aby w budżecie znalazły się pieniądze na budowę muru na granicy z Meksykiem. W sytuacji, gdy Kongres odmówi przyznania na ten cel środków, mur zostanie wybudowany przez wojsko. Kwota jest niemała. Prezydent domaga się aż 5 mld dolarów. W swoich wcześniejszych wypowiedziach zagroził, że jeżeli Kongres nie zaoferuje takiej sumy na jego sztandarową obietnicę wyborczą, to on nie podpisze ustawy budżetowej, czego skutkiem będzie zawieszenie działalności Rządu. Zdaniem demokratów bardziej stosowne byłyby inne formy zabezpieczenia granicy. Chcieliby uszczelnić ją za pomocą zaawansowanych technologii i są gotowi przeznaczyć na ten cel 1,6 mld dolarów.