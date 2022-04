Były szef MSZ Szwecji ostro krytykuje rząd w Sztokholmie za bierność w wydalaniu rosyjskich dyplomatów

W poniedziałek rząd w Berlinie nakazał 40 rosyjskim dyplomatom opuszczenie kraju. Na podobnym krok zdecydowała się Francja, która wydaliła 35 dyplomatów. We wtorek do grona krajów, które zdecydowały się uznać rosyjskich dyplomatów za persona non grata, dołączyła Kopenhaga.