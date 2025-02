Były szef MSZ oburzony postawą Tuska. "Fatalna polityka"

Szymon Szynkowski vel Sęk, były szef MSZ w rządzie PiS, został spytany o ocenę współpracy między prezydentem a rządem w prowadzeniu polityki międzynarodowej. - Apele Donalda Tuska (o zgodę - red.) nie wytrzymują nawet próby jednego dnia. Najpierw w mediach społecznościowych pojawia się apel, a później pojawia się atak - stwierdził gość WP. Przypomniał, że wciąż trwa spór o nominacje ambasadorskie. - To wszystko nie wpływa dobrze na polską dyplomację. Wedle mojej wiedzy, była to decyzja Donalda Tuska, żeby wymienić połowę korpusu ambasadorskiego, bez zgody prezydenta, co jest niezgodne z Konstytucją - przekonywał Szynkowski vel Sęk. - To jest fatalna polityka, bo osłabiająca naszą dyplomację - ocenił. Spór o nominacje ambasadorskie między Ministerstwem Spraw Zagranicznych a prezydentem Andrzejem Dudą trwa od marca 2024 roku. Radosław Sikorski, szef polskiej dyplomacji, rozpoczął wtedy procedurę odwołania ok. 50 ambasadorów, w tym osób związanych z prezydentem, Marka Magierowskiego i Tomasza Szatkowskiego. Od tego czasu na podpis prezydenta czeka wiele wniosków o powołanie nowych ambasadorów.