Były szef kancelarii Aleksandra Kwaśniewskiego ostro zaatakował Lewicę

Porozumienie Lewicy z Prawem i Sprawiedliwością ws. Funduszu Odbudowy wzbudziło wśród opinii publicznej szereg podejrzeń m.in. o potencjalną bliższą współpracę obu partii w najbliższej przyszłości. Liczne spekulacje napędza również niestabilna sytuacja w Zjednoczonej Prawicy, wywołana wewnętrznymi sporami między koalicjantami. Czy Lewica mogłaby zastąpić w obozie rządzącym np. Solidarną Polskę Zbigniewa Ziobry? Gość programu "Newsroom" WP mecenas Ryszard Kalisz twierdzi, że do takiego scenariusza raczej nie powinno dość. Przyznał jednak, że nie ma na to całkowitej gwarancji. - Pewności w polityce nikt nie może mieć. Jednak wtedy naprawdę posmutniałbym całkowicie. Natomiast to był olbrzymi błąd. Nie siada się do stołu z ludźmi, którzy zniszczyli system ustrojowy w Polsce. Nie siada się do stołu z ludźmi, którzy sukcesywnie łamią konstytucję. Nie siada się do stołu z ludźmi, którzy niszczą wszelkie podstawy demokratycznego funkcjonowania państwa. Nie wolno było tego zrobić – stwierdził były szef MSWiA. Jak dodał, dzień ogłoszenia porozumienia Lewicy z obozem rządzącym uważa za jeden z gorszych w polskiej polityce. - Dla mnie ta informacja o tym, że oni siedli, jeszcze się z tego cieszyli, do stołu z PiS-em, z Morawieckim, była jednym z gorszych dni w ostatnich latach. Nie wolno Lewico w żaden sposób rozmawiać z PiS-em, bo to nie jest normalna partia. To jest grupa polityczna, która niszczy system – powiedział gość Wirtualnej Polski mec. Ryszard Kalisz.

