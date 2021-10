Były szef CBA z zarzutami. Wojtunik zabiera głos

Głos w tej sprawie zabrał już były szef CBA Paweł Wojtunik. W rozmowie z Onetem zastrzegł, że zgadza się na podawanie jego pełnych danych. - Zarzuty, jakie dziś usłyszałem, uważam za niepoważne. To bzdury, co pokazuje, chociażby sam fakt, że kwota poręczenia majątkowego, jaką na mnie nałożono, to jedynie 10 tys. zł. Przy tam ciężkim przestępstwie, jakie "niby popełniłem", nie słyszałem o tak niskiej sumie - podkreślił Wojtunik.