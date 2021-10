Były szef Agencji Wywiadu: Poszliśmy na wojnę bez uzbrojenia

Nie mają, choć mogły mieć. Już 10 lat temu, kiedy byłem pierwszym radcą ambasady RP w Hiszpanii, zabiegałem o to, by Polska włączyła się do międzynarodówki służb wywiadowczych rozpoznających to zjawisko. Nie było zainteresowania. Ówczesne władze uznały, że to nie jest i nie będzie nasz problem. Wtedy też zabrakło wyobraźni. Na tym przykładzie dokładnie widać, jakie powinno być znaczenie wywiadu. On ma z dużym wyprzedzeniem identyfikować zagrożenia i wpływać na działania władz, ale ani jedno, ani drugie się w Polsce nie dzieje. Czas najwyższy wyciągnąć z tego wnioski i zacząć wyprzedzająco rozpoznawać zagrożenia, zanim się zmaterializują.