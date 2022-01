Były senator PiS ciągnął psa za samochodem. Zeznania świadków

- Zbadałam na miejscu psa Bonkowskiego, dokonaliśmy oględzin pomieszczeń, pies nie miał śladów znęcania, otarć czy zadrapań. Jego stan był dobry. Pies miał dobre warunki i dobry kontakt z właścicielem. Stwierdziłam, że nie jestem za odebraniem mu go, bo nie byłoby to dobre dla zwierzęcia - mówiła. - Psa wskazał oskarżony. Mówił, że to był pies, którego dotyczyło zajście - dodała.