Były sekretarz PZPR zostanie pochowany na Powązkach. Jego pogrzeb wzbudza spore kontrowersje

Stanisław Kania, były I sekretarz PZPR, ma zostać pochowany na zaszczytnym miejscu na warszawskich Powązkach, m.in. obok Wojciecha Jaruzelskiego. Na pogrzeb wydały już zgodę władze miasta, ale z uwagi na przeszłość zmarłego, miejsce pochówku wciąż wzbudza spore kontrowersje.

I to właśnie miejsce pochówku wzbudza największe kontrowersje. Protestują przeciwko temu m. in. władze Instytutu Pamięci Narodowej czy środowiska kombatanckie. W przeciwieństwie bowiem do Jaruzelskiego czy Oleksego, Kania nie pełnił żadnych funkcji państwowych po upadku komunizmu w 1990 r. Co więcej, jako działacz partyjny, nadzorował on cały aparat bezpieczeństwa i represji wobec opozycji.