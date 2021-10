Były premier o Ziobrze: rozrabia bez żadnynch konsekwencji

Przyjęcie przez Parlament Europejski rezolucji ws. kryzysu praworządności w Polsce poprzedziła ofensywa ze strony ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, który chciał złożyć do TSUE pozew przeciwko Niemcom za upolitycznienie sądownictwa. Pomysł ten nie spodobał się jednak Mateuszowi Morawieckiemu. Zdaniem Marka Belki Ziobro w przeciwieństwie do premiera nie rozumie istoty Unii Europejskiej. - Rozrabia właściwie bez żadnych konsekwencji dla siebie, wiedząc, że od niego zależy większość parlamentarna. To jest katastrofalna sytuacja, do której dopuścił Jarosław Kaczyński - powiedział były premier w programie WP "Newsroom". Belka odniósł się również do wypowiedzi Beaty Szydło, która stwierdziła, że PE chce unieważnić polskie prawo. - To nie jest atak na polską konstytucję, tylko to jest próba obrony polskiej konstytucji, która jest przez obecny rząd łamana nagminnie i w gruncie rzeczy bez żadnych konsekwencji - stwierdził europoseł.