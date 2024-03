Były premier o nowym stanowisku dla Sikorskiego: w kraju ma zadania

Po nowym rozdaniu w Komisji Europejskiej zostanie powołana funkcja unijnego komisarza ds. obronności. Według informacji Wirtualnej Polski, kandydatem polskich władz do objęcia tej funkcji może być szef MSZ Radosław Sikorski. Czy byłby odpowiednim kandydatem na to stanowisko? - Merytorycznie na pewno jest znakomicie przygotowany jak nikt inny w Europie - stwierdził gość programu "Newsroom" Wirtualnej Polski, były premier prof. Marek Belka. - Ale ma jeszcze wiele istotnych zadań w kraju. Powinien najpierw wyprostować naszą politykę zagraniczną i dyplomację. To stanowisko, jak się wydaje, będzie raczej dotyczyć organizacji wspólnych europejskich przedsięwzięć w zakresie przemysłu zbrojeniowego, niż samej armii. Tutaj specjalista od spraw polityki przemysłowej nadałby się bardziej - stwierdził Belka.