Były premier: Kaczyński dał po nosie Ziobrze. "Skacz sobie, skacz na boku"

Wynik głosowania nad ratyfikacją unijnego Funduszu Odbudowy wciąż budzi wiele emocji. Projekt ramię w ramię z PiS-em poparła Lewica, co nie spodobało się reszcie opozycji. Przeciwni ratyfikacji byli jednak również koalicjanci partii rządzącej z Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry. - Myślę, że zarówno dla Ziobry, jak i Kaczyńskiego to był tylko teatr. Wiadomo, że Polska, a tym bardziej opozycja europejska nie mogła sobie pozwolić na zanegowanie tej umowy. Problem był tylko wizerunkowy, dotyczył rozgrywek między poszczególnymi partiami w ramach tzw. Zjednoczonej Prawicy i zupełnie niezjednoczonej opozycji - stwierdził w programie "Newsroom" w WP Marek Belka. Były premier podkreślił, że prezes Prawa i Sprawiedliwości "dał po nosie Ziobrze". - Powiedział mu właściwie: skacz sobie, skacz na boku, ale i tak mi nie przeszkodzisz - ocenił, dodając, że "Kaczyński był na pozycji wygranej od samego początku". - W ogóle nie było się co łudzić, natomiast sprawa została rozegrana trochę niefortunnie. Mam nadzieję, że wszyscy po stronie opozycyjnej zachowają się jak dorośli i wezmą się za pracę - powiedział Belka.

