Były premier Izraela oskarża obecny rząd. "Niewybaczalna porażka"

Jair Lapid, były premier Izraela i obecny lider jednej z partii opozycyjnych, skierował w czwartek do rządu Benjamina Netanjahu mocne oskarżenia. W swoim oświadczeniu, które przekazał portalowi Times of Israel, Lapid określił działania rządu jako "niewybaczalną porażkę". Były premier wyraził również swoje stanowczą niezgodę na propozycję utworzenia rządu jedności, którą przedstawiły we wtorek partie tworzące skrajnie prawicową koalicję rządzącą w Izraelu.