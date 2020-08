Były pracownik TVP usłyszał zarzuty. Miał być zamieszany w propagowanie faszyzmu

Śledztwo w sprawie prowadzone jest od 21 kwietnia 2018 roku. Miała wtedy miejsce akcja funkcjonariuszy policji i ABW, dzięki której nie doszło do międzynarodowego koncertu w Dzierżoniowie z okazji urodzin Adolfa Hitlera.

Zarzuty dotyczące publicznego propagowania faszyzmu i nawoływania do nienawiści rasowej usłyszały wówczas tylko dwie osoby. Ostatecznie po dwóch latach śledztwa lista podejrzanych kilka tygodni rozszerzyła się do 13. Wśród nich jest m.in. właśnie Grzegorz S., były prezes publicznego Radia Gdańsk, pracujący jeszcze do niedawna w TVP - ustaliła "Gazeta Wyborcza".