Były polski dyplomata uderza w Dmitrija Miedwiediewa. "Nigdy nie był poważnym Rosjaninem"

Z nieoficjalnych danych wynika, że Rosja posiadała w roku 2021 ponad 6,2 tys. głowic jądrowych. Pod tym względem zajmuje ona pierwsze miejsce na świecie. Drugie na liście Stany Zjednoczone mają w zapasie ok. 5,5 tys. głowic. Jednak eksperci zwracają uwagę na to, że nie wszystkie są gotowe do użytku.