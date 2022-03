Putin straszy bronią jądrową. Zagadka strategii wojennej Rosji

Również eksperci zastanawiają się, do jakich konkretnych zmian w rosyjskiej strategii wojennej może to doprowadzić. "Wciąż nie jest jasne, co oznacza podwyższony stan alarmu"- napisał w mailu do DW Hans Kristensen, dyrektor projektu informacji nuklearnej w Federation of American Scientists. "Spekuluje się, że może to oznaczać zwiększenie gotowości systemu dowodzenia i kierowania siłami nuklearnymi, aby był on lepiej przygotowany do przekazania rozkazu startu. Pojawiły się też pewne doniesienia o zwiększonej aktywności rakietowych okrętów podwodnych, ale nie wiadomo, czy wykracza ona poza normalny poziom" - wyjaśnia ekspert.