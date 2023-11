Były polityk PiS rozdrapuje rany. Wystosował apel do władz partii

W 2015 roku Marcin Mastalerek został wykreślony z list PiS. Teraz szef gabinetu politycznego prezydenta apeluje do kierownictwa PiS, by nie popełniało podobnych "politycznych błędów" wobec obecnych partyjnych polityków z młodego pokolenia. - Trzeba wyciągnąć z tego wnioski. (…) Patrzę na innych młodych ludzi w PiS - zdolnych parlamentarzystów, wiceministrów - jest ich tam wielu. Apeluję do kierownictwa PiS: nie postępujcie z tymi młodymi ludźmi, którzy będą wzmacniać PiS, tak jak postąpiliście ze mną - mówił w programie "Tłit". Zaznaczył, że jak prawica ma w przyszłości wygrywać, to musi się zmienić i dostosować do nowych czasów. - Niech pan zobaczy, jakie wyniki na listach wyborczych robili młodsi parlamentarzyści i niech pan je zestawi z tymi, które robili bardziej doświadczeni. Wnioski nasuwają się same. (…) Politycy głosowali na młodszych, chcieli czegoś nowego - podsumował.