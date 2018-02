Były policjant o zatrzymaniu Frasyniuka: złamano niepisaną zasadę

Zatrzymanie Władysława Frasyniuka o 6 rano z użyciem kajdanek wynikało z nadgorliwości funkcjonariuszy i oznacza złamanie niepisanych zasad etyki w policji – ocenia w rozmowie z Wirtualną Polską były policjant Jan Fabiańczyk. Według niego były opozycjonista był gorzej potraktowany przez funkcjonariuszy, niż zatrzymana pod koniec zeszłego roku "Doda".

- Przed zatrzymaniem powinno się dokonać oceny, jakich środków użyć zależnie tego, jakie zagrożenie może spowodować osoba zatrzymywana. Kajdanki się stosuje zależnie od sytuacji. Do tej pory takich osób się nie skuwało rękami do tyłu. Nawet gdy kajdanki były używane skuwaliśmy się z reguły ręce z przodu i przykrywaliśmy kurtką, by nie robić sensacji. W postępowaniu z takimi ludźmi policjanci powinni się kierować niepisanymi zasadami etyki – ocenia były policjant.