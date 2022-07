Były okręt USA został wielokrotnie trafiony na ćwiczeniach wojskowych. Nagranie z zatonięcia

Wycofany ze służby były USS Rodney M. Davis został zatopiony 12 lipca 2022 r. około 90 km na północ od hawajskiej wyspy Kauai. Okręt trafiło wiele pocisków wystrzelonych w SINKEX podczas ćwiczeń RIMPAC 2022. Fregaty klasy Perry są zaskakująco trudne do zatopienia. Na nagraniu widać, jak Rodney otrzymuje wiele poważnych ciosów, ale wciąż utrzymuje się na powierzchni. Jednostki z Australii, Kanady, Malezji i USA wzięły udział w ćwiczeniach dotyczących zatapiania jednostek wojskowych (SINKEX), aby zdobyć biegłość w taktyce, celowaniu i strzelaniu do celów nawodnych na morzu. RIMPAC to największe na świecie międzynarodowe ćwiczenie z zakresu wojny morskiej. Odbywa się co dwa lata w czerwcu i lipcu lat parzystych w Honolulu na Hawajach, z wyjątkiem roku 2020, w którym odbył się w sierpniu.

