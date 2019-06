Były oficer CBA na wojnie z prokuraturą. "Jestem wzywany, a mam zwolnienie lekarskie"

Coraz więcej kontrowersji budzi sprawa byłego oficera CBA Wojciecha J., który zawiadomił prokuraturę w sprawie nieprawidłowości w Biurze. Według śledczych, funkcjonariusz utrudnia postępowanie. Wirtualna Polska zapoznała się korespondencją i dokumentami, które pokazują, że nic takiego nie ma miejsca.

Chodzi o byłego oficera CBA, który zawiadomił śledczych o możliwości niedopełnienia obowiązków przez szefa Biura Ernesta Bejdę i przy okazji ujawnił, że istnieje sekstaśma z politykiem PiS. Zawiadomienie wpłynęło do prokuratury już w marcu. Najpierw do Prokuratury Krajowej, później Regionalnej, a ta przekazała sprawę po blisko miesiącu do Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Tam sprawa utknęła. Śledczy informowali nas, że prowadzone są "czynności sprawdzające”.