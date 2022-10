Były oczkiem w głowie królowej Elżbiety II. Karol III chce się ich pozbyć

Wyprzedaż koni wyścigowych

Jak podaje "The Daily Mail", aż jedna trzecia, a dokładnie dwanaście, najlepszych koni wyścigowych należących do królewskiej stajni ma zostać sprzedana. Listę koni królewskich, jakie będzie można nabyć, otwiera wyjątkowy okaz - Just Fine, czyli pierwszy koń, który wygrał wyścig dla króla Karola. Podobny los ma spotkać Love Affairs. Jest to zwierzę, któremu udało się zwyciężyć jeszcze kilka dni przed śmiercią Królowej Elżbiety II. W związku z tak pokaźną wyprzedażą pojawiają się obawy, że w intensywnym tempie już za trzy lata królewska stadnina może przekształcić się w muzeum. Biorąc pod uwagę, jak ważne były dla królowej konie, takie działanie okazałoby się prawdziwym powodem do wstydu. Do sprzedaży ma dojść w Tattersalls w Newmarket, jeszcze w tym miesiącu.