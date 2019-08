Były ksiądz Jacek M. z zarzutami. Nawoływał do nienawiści

Jacek M. został wydalony ze stanu kapłańskiego w 2016 roku, a rok później podczas marszu 11 listopada atakował Żydów i Ukraińców. Teraz prokuratura postawiła mu zarzut publicznego znieważenia oraz nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych i wyznaniowych.

- To, że synagogi mogą tutaj stać, na naszej polskiej ziemi we Wrocławiu, to że Dutkiewicz i Żydzi mogą się w nich upajać talmudyczną nienawiścią, to jest wynik naszej tolerancji graniczącej z brakiem roztropności - grzmiał.