Były ksiądz Jacek M. z zarzutami. Chodzi o Święto Niepodległości

Jacek M. były ksiądz usłyszał zarzuty. Jest podejrzany o znieważanie i nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych i wyznaniowych. Wszystko za słowa wypowiedziane podczas marszu w dniu Święta Niepodległości.

O sprawie informuje "Gazeta Wyborcza". Jacek M. podczas marszu z 11 listopada 2017 roku powiedział: "to, że synagogi mogą tutaj stać, na naszej polskiej ziemi, to, że Dutkiewicz i Żydzi mogą w nich się upajać talmudyczną nienawiścią, to jest tylko wynik naszej tolerancji, graniczącej z brakiem roztropności. Niech tego się dowiedzą: nasze ulice, nasze kamienice!"