Były kierowca prezesa PiS: "Ostrzegałem Jarka przed panią Basią"

- Nikt z takim wdziękiem nie potrafił wyrzucić klienta z sekretariatu. Barbara Skrzypek wcześniej prowadziła sekretariat generała Janiszewskiego, szefa Kancelarii Prezydenta za Jaruzelskiego. Tam nie brali ludzi przypadkowych, trzeba było mieć referencje - mówi Tadeusz Kopczyński, były szofer i przyjaciel Jarosława Kaczyńskiego.

Jak twierdzi, to Skrzypek poprosiła Kaczyńskiego, aby zabrał ją ze sobą, kiedy odchodził z kancelarii prezydenta Lecha Wałęsy.

"Rodzina, kot i partia"

- U niego były trzy rzeczy najważniejsze: rodzina, kot Buś i partia. Poza tym nic go nie interesowało. Gdyby Jarosław Kaczyński wygrał milion w totolotka, wszystkie pieniądze przeznaczyłby na partię - mówi.

- Jest chyba część prawdy w tym, że generał Błasik jednak był w kabinie pilotów. Jak jechaliśmy z Jarkiem i robiło się krytycznie, groziło nam spóźnienie, on się wykłócał: "Nie możesz szybciej?”. Ja mówiłem: “to kup w końcu helikopter”. On nie miał prawa jazdy i często było: “wjedź tu”, “a pojedź tędy”. A ja: “tu nie mogę, pod prąd wjadę”, “tu jest zakaz” - opowiada Kopczyński.

- Jarek przeżył straszną traumę, większą pewnie niż po śmierci matki. A Antek [Macierewicz - red.] tak mu głowę skołował, tak wbił do głowy, że w końcu uwierzył w zamach. On by chciał z brata zrobić męczennika, który zginął w zamachu i dla ojczyzny - twierdzi Kopczyński.