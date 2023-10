Były izraelski urzędnik ds. bezpieczeństwa: "Katastrofalna porażka wywiadu pozwoliła Hamasowi siać spustoszenie"

Freilich zwrócił uwagę, że do rozlewu krwi doszło 50 lat i jeden dzień po rozpoczęciu wojny Jom Kippur w 1973 roku. – To była katastrofalna porażka w odniesieniu do Egiptu i Syrii. To katastrofalna porażka w odniesieniu do Gazy – powiedział w wywiadzie dla POLITICO.